PIËCH GT – Petit tour à bord de la nouvelle voiture suisse

Anton «Toni» Piëch, fils du patriarche de Volkswagen, Ferdinand Piëch, et arrière-petit-fils de Ferdinand Porsche, est né en 1978 dans une célèbre dynastie automobile. Mais au lieu de suivre les traces de son père ou de son arrière-grand-père et de faire carrière chez Volkswagen ou chez Porsche, il a préféré gagner ses galons dans un autre secteur. Entre autres, en Suisse, où il a grandi, où il a appris le suisse allemand et où est aujourd’hui installé le siège de «Piëch Automotive». Car, entre temps, lui aussi a pris goût à l’automobile et construit aujourd’hui des voitures, électriques pour être précis. En 2019, le concept de sa GT électrique a été dévoilé au Salon de l’automobile de Genève. Aujourd’hui, le prototype est prêt à être testé et nous avons eu l’occasion d’embarquer à son bord sur le site d’essai de l’entreprise, pour voir ce que la Piëch GT a dans le ventre.

La Piëch GT développera vraisemblablement une puissance de 612 ch. Piëch Automotive Cela permet à la sportive électrique d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. Piëch Automotive Vue de face, c’est une GT classique. Piëch Automotive

Une GT intemporelle

Et ça va au-delà des apparences. Au lieu de miser sur des formes trop futuristes, à l’instar de nombreuses autres voitures électriques, Toni Piëch et le designer Rea Stark Rajčić se sont inspirés des GT classiques d’Aston Martin, de Jaguar, voire de la BMW Z8. Même l’habitacle, que nous n’avons pas été autorisés à prendre en photo, allie élégance et purisme, et le levier de vitesses, respectivement la commande du mode de conduite, a des airs de manette des gaz d’un avion. Piëch a également trouvé une solution élégante pour le mode de chargement de la GT. Les connexions ont ingénieusement été intégrées à l’arrière. À ce propos, Piëch se veut, là encore, être une référence. Grâce à son propre chargeur domestique de 450 kW, la GT est censée pouvoir être rechargée à 80% en moins de cinq minutes.

Une manette comme dans un avion