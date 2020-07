États-Unis

Petit tour aux urgences pour Kanye West

Peu après s’être publiquement excusé pour avoir blessé Kim Kardashian par ses propos sur leur vie privée, le rappeur de 43 ans s’est rendu dans un hôpital du Wyoming.

Selon TMZ, Kanye West s’est présenté samedi aux urgences de l’hôpital de Cody, près de son ranch dans le Wyoming, pour cause d’anxiété. Il ne s’y est pas attardé: se sentant mal à l’aise en raison de la foule présente à l’intérieur, il en est reparti après une dizaine de minutes. Il est retourné dans sa propriété où s’est rendue une ambulance, appelée par ses proches. Plus de peur que de mal: fréquence cardiaque et tension artérielle normales, ont vérifié les ambulanciers.