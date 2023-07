Baromètre conjoncturel: Petite éclaircie pour l’économie suisse

«L’alerte n’est pas levée»

Les chercheurs de l’institut zurichois notent une détente en juillet au niveau des carnets de commandes, relevant que les sous-indicateurs relatifs à l’utilisation des capacités et à l’évolution de l’emploi ont en revanche davantage constitué «un frein» durant le mois qui s’achève.

Recul des exportations

«Les perspectives se sont quelque peu éclaircies pour les entreprises de services, les prestataires de services financiers et d’assurance ainsi que pour les affaires avec l’étranger et la consommation intérieure», décryptent-ils. Elles se sont par contre détériorées pour le bâtiment et l’industrie manufacturière, «dont les perspectives sont particulièrement sombres», estiment-ils.