Suisse : Petite, grande, avec certificat ou annulée: où faire la fête le 1er Août?

Les stratégies divergent quant à la tenue des rassemblements du 1er Août. Certains esprits s’échauffent.

Les villes suisses n’ont pas toutes pris les mêmes décisions quant à leur fête du 1er Août et leurs feux d’artifice. Seule une poignée a décidé d’organiser une fête presque normale. C’est le cas de Zoug, qui a invité le chef de l’armée à prononcer un discours et sa population à se rassembler. Mais à la condition de présenter un certificat Covid.

Personne n’est exclu

L’organisation «Mass voll», l’un des fers de lance du référendum contre la loi Covid, a sauté au plafond en apprenant la nouvelle. «C’est immoral, cela piétine l’esprit libéral de la Suisse et, en plus, le jour de la fête nationale!», éructe son co-président. La Ville de Zoug, elle, maintient sa position. «Cela permet de donner aux participants une plus grande sécurité», dit-elle, rappelant que personne n’est exclu de fait du certificat Covid. Même les plus virulents antivax peuvent gratuitement et simplement passer un test rapide et entrer dans la manifestation.