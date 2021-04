Delphine Wespiser : «Petite, j’étais comme un crapaud»

L’ex-Miss France Delphine Wespiser était considérée comme un «bébé moche» que ses parents n’osaient pas montrer en photo.

Si elle a été couronnée Miss France 2012, Delphine Wespiser, quand elle était petite, était loin d’imaginer qu’elle gagnerait un jour un concours de beauté. Dans un livre qu’elle vient de sortir, «Devenir pleinement et sereinement soi», où elle prodigue des conseils, la Française de 29 ans révèle qu’elle avait été considérée comme un «bébé moche». «Quand j’étais petite, j’étais recouverte d’eczéma de la tête aux pieds, confie-t-elle dans Purepeople. Je pense que mes parents ne me prenaient pas beaucoup en photo à l’époque. J’en ai quelques-unes de mon baptême, sur lesquelles j’étais effectivement comme un crapaud. Cloquée de partout. Mon père et ma mère n’osaient pas me montrer.»