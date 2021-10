LOTUS ELAN SPRINT DHC – Petite par sa taille, mais grande par sa puissance

Vous vous souvenez? «Madame Peel, on a besoin de nous» ou «Mrs. Peel, we’re needed» était une réplique prononcée au début de presque chaque épisode de la série télévisée «The Avengers», connue chez nous sous le titre de «Chapeau melon et bottes de cuir». Pour John Steed, tous les moyens étaient bons pour attirer l’attention d’Emma Peel et l’embarquer dans une nouvelle mission, y compris celui qui consistait à utiliser un feu de signalisation bleu. Et Emma Peel (incarnée à l’écran par Diana Rigg) conduisait précisément une Lotus Elan cabriolet. Certes, pas une Sprint de la dernière série, mais déjà une version de la série 3 avec vitres latérales fixes.

Moteur à grosses soupapes pour finir

La Lotus Elan est sortie en octobre 1962. Au cours des quatre séries, elle n’a cessé d’évoluer pour finir en apogée à la fin de l’automne 1970 avec la «Sprint». Pour rendre la voiture de sport plus compétitive, les concepteurs du moteur de Lotus avaient augmenté la puissance de pas moins de 25% grâce à des soupapes plus grosses, une compression plus élevée, de généreux injecteurs et de nouveaux arbres à cames. Pour un poids à vide de 720 kg, la puissance de 126 ch à 6500 tr/min était une belle performance, avec un passage de 0 à 100 km/h en moins de sept secondes, un exploit que seules les voitures de sport pur-sang du calibre d’une Ferrari ou d’une Maserati étaient capables de réaliser.

La Lotus a également bénéficié d’une nouvelle peinture, bicolore cette fois, en référence aux Lotus de Formule 1 de l’époque. De février 1971 à août 1973, les modèles Sprint ont été construits en versions coupé et cabriolet. Environ 1400 d’entre eux sont sortis de la chaîne de fabrication.

Avec son 1,42 m de large, la Lotus Elan passe absolument partout. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com La plus illustre conductrice de la Lotus Elan était sans doute Emma Peel alias Diana Rigg. De nombreux épisodes de la série télévisée à succès «Chapeau melon et bottes de cuir» démarraient avec la réplique «we’re needed» («on a besoin de nous») et un gros plan sur le visage d’Emma Peel à bord de la Lotus Elan. Archiv zwischengas.com Selon les critères actuels, la Lotus Elan est très compacte et légère, affichant un poids de tout juste 720 kg. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com

Une Lotus Elan ne fait que 3,66 m de long et 1,42 m de large, pour une hauteur de seulement 117 cm. Le fait que cette voiture de sport puisse accueillir deux adultes et une quantité considérable de bagages relève presque du miracle et montre le talent dont avait fait preuve Colin Chapman en concevant cette petite sportive.

En fait, même quand on fait plus d’1,80 m, on se sent à l’aise au volant d’une Elan. La vue panoramique est juste parfaite (en décapotable) et tous les éléments de commande se trouvent au bon endroit. Il ne faut évidemment pas essayer de viser avec précision les pédales lorsqu’on a aux pieds des chaussures de randonnée pointure 45. Mieux vaut porter des chaussures de pilote étroites à semelles fines pour cela.

La construction légère paie

Le démarrage du moteur se fait à l’aide de la clé de contact en bas de la colonne de direction. Immédiatement, le démarreur à la sonorité si typique se met à racler pour mettre en marche le moteur quatre cylindres. Le bruit de ce dernier, qui rappelle un peu celui des moteurs italiens à double arbres à cames, est très agréable, sans être trop imposant.

Si vous n’avez encore jamais conduit une voiture d’un poids d’à peine 700 kg dotée d’un moteur de 126 ch, ce qui est effectivement modeste du point de vue actuel, peut difficilement s’imaginer le dynamisme avec lequel l’Elan s’élance au pied levé. Il faut dire que la construction légère paie. Le levier de vitesses assure immédiatement la transmission, on sentirait presque les engrenages lors du changement des quatre vitesses avant.