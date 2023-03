Valais: Petite révolution dans la gestion des situations d’urgence

Une catastrophe ou situation d'urgence peut rendre les canaux de communication et d'information ordinaires indisponibles. Et, même si des plans de prévention peuvent contribuer à en atténuer les effets, il n'en reste pas moins que la population en serait plongée dans l'insécurité. C’est pourquoi le canton du Valais prévoit la mise sur pied de points de rencontre d’urgence (PRU), comme l’exige la Confédération. Il s’agit d’un réseau d’emplacements prédéfinis à l’échelon communal permettant d’assurer l’information et l’assistance à la population, en toutes circonstances.