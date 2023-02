Football: Petite révolution: l’arbitre explique sa décision au public en direct 

Et si les incompréhensions autour des décisions arbitrales liées à la vidéo disparaissaient? C’est le rêve suggéré à l’issue du match entre Al Ahly et Auckland. Cette affiche entre le vainqueur de la Ligue des champions africaine et celui de la version océanienne, disputée mercredi soir, marquait le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs, au Maroc. À la clé, une large victoire des Égyptiens (3-0). Mais cette rencontre restera moins dans les annales pour le score que pour une intervention inédite de l’homme au sifflet.