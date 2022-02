Ville de Genève – «Petite révolution» pour offrir deux fois plus d’ombre en ville

Examinés sous toutes les boutures

Les feuillis appelés à changer d’apparence au bord de la route, sur les quais ou les places de la ville ne se développeront pas tout à fait librement. Ils seront convertis en forme «semi-libre». Les tailler, certes différemment et moins souvent, restera nécessaire en raison des contraintes urbaines (passage de bus, présence de bâtiments, etc.). Par ailleurs, les arbres concernés devront être «sains, avec assez d’espace pour se développer», a appuyé Caroline Paquet-Vannier, dendrologue. Raison pour laquelle des examens minutieux ont eu lieu. Sur 1370 individus «en tête de chat» recensés (sur un total de 23’000 arbres en ville), 65 % auront effectué leur mue d’ici 8 ans. De quoi laisser le temps aussi de former les jardiniers aux nouvelles techniques de coupe. Moins d’élagage, ce sera aussi du temps libéré pour le SEVE, a assuré Alfonso Gomez. «Nos ressources actuelles sont suffisantes et l’opération sera neutre au plan financier.»