Cinéma : «Petite soeur» en compétition pour les Oscars

Le film réalisé par les Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond a été sélectionné pour représenter la Suisse lors de la grand-messe du cinéma américain en 2021.

Véronique Reymond et Stéphanie Chuat reviendront à Hollywood au printemps 2021.

La Suisse a sélectionné «Petite soeur» pour les prochains Oscars au printemps 2021. Les deux réalisatrices lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond n’en sont pas à leur coup d’essai à Hollywood, car leur premier film «La petite chambre« avait déjà représenté la Suisse en 2011. Le film sort en salles en Suisse romande le 16 septembre.

Le film «Petite soeur» raconte l’histoire de Lisa, une dramaturge qui a cessé d’écrire et qui tente de refaire monter sur scène son frère jumeau Sven, un comédien célèbre mais gravement malade. Pour cela, elle est prête à tout, jusqu’à mettre son mariage en danger.

Les comédiens Nina Hoss – que l’on a vue dans quelques épisodes de la série Homeland – et Lars Eidinger – série Babylon Berlin – incarnent des jumeaux, Lisa et Sven. On y découvre aussi l’actrice suisse Marthe Keller, qui ose casser son image en interprétant leur mère défaillante.