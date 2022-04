Montreux (VD) / Genève: Petite victoire pour le médecin «hyperactif»

Le Tribunal fédéral a admis certains griefs du recourant et a renvoyé la cause, pour nouvelle décision, au Tribunal cantonal vaudois.

Il y a un peu plus d’un an, un praticien avait écopé en appel de 36 mois de prison, dont 18 ferme, pour escroquerie par métier et divers autres délits. Il avait été reconnu coupable d’avoir largement gonflé ses temps de rendez-­vous, dépassant parfois 24 heures de consultations sur une seule et même journée. Il avait aussi régulièrement facturé des prestations fictives, même pendant les périodes où il était en vacances. Le préjudice subi par les assurances est estimé à 2,8 millions de francs. S’il avait écopé de la même peine que celle prononcée en première instance , il s’était vu infliger en appel une punition supplémentaire, à savoir une interdiction de pratiquer la médecine durant deux ans en Suisse de manière indépendante.

Mais le médecin a porté l’affaire au Tribunal fédéral (TF), qui a partiellement admis son recours et renvoyé la cause à la justice vaudoise. Le TF lui a donné raison sur deux points: le choix d’une peine privative de liberté, et non pécuniaire, n’a pas été suffisamment justifié pour trois infractions. Et la proportionnalité de l’interdiction faite au recourant d’exercer la médecine pendant 2 ans n’a pas été assez examinée. Le Tribunal cantonal vaudois devra donc rendre une nouvelle décision.