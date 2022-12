Coupe du monde: petites danses et célébrations après un but

1 / 3 Vinicius Junior (à g.) célèbre le premier but de son équipe avec ses co-équipiers Lucas Paqueta et Neymar, lors du match de huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre le Brésil et la Corée du Sud, au stade 974, à Doha, le 5 décembre 2022. AFP L’argentin Lionel Messi célèbre son premier but, lors du match de huitième de finale de la Coupe du monde de la FIFA contre l’Australie, au stade Ahmad Bin Ali, le 3 décembre à Doha. Getty Images Le portugais Cristiano Ronaldo célèbre son premier but avec son «sauté retourné» lors du match contre le Ghana durant la Coupe du monde au Qatar, au Stade 974, à Doha le 24 novembre. REUTERS

Que ça soit les petites chorégraphies de l’équipe brésilienne, le «sauté retourné» de Cristiano Ronaldo, ou encore «les deux indexes pointés vers le ciel» de Lionel Messi, les célébrations des joueurs de foot après avoir marqué un but sont devenues mythiques.

Mythiques mais pas figées, car si certains buteurs aiment garder un geste spécifique et propre à eux, d’autres en changent après plusieurs buts ou selon les tournois. Comme le joueur français Kylian Mbappé, qui avait pour habitude de faire un «croisé de bras avec mains sous les aisselles», a innové sa légendaire célébration lors de cette Coupe du monde au Qatar. Il met maintenant un genou à terre, une main dans le dos, la tête baissée, un pouce collé au bout du nez et le petit doigt dirigé vers le haut.

1 / 2 La nouvelle façon de célébrer un but du français Kylian Mbappé, après son premier but lors du match contre le Danemark, le 26 novembre dernier. REUTERS Kylian Mbappé célèbre le troisième but français, avec son geste habituel, lors du match contre la Pologne de la Coupe du monde de la FIFA, au Qatar 2022 durant le huitième de finale, au Stade Al Thumama. REUTERS

Certaines équipes préparent même des chorégraphies en avance. Comme les brésiliens, qui ont réalisé des petites danses après chaque but marqué pendant le match contre la Corée du Sud lundi soir (4-1).

D’autant plus que nous avons tous en tête les célébrations les plus classiques. Comme faire une glissade sur les genoux, courir en faisant «l’avion» avec ses bras ou encore exécuter une roue suivie d’un périlleux arrière. À l’époque, certains joueurs se permettaient même de malmener le poteau de corner ou d’avoir des comportements parfois extrêmes, qui ont dû être canalisés.



Certaines célébrations interdites par la FIFA

Les règles ont dû être adaptées face à ces «explosions» de joie parfois démesurées. Dans les lois de jeu du football , qui sont réglementées par l’international football association board (IFAB), un article est consacré aux célébrations d’un but. Les joueurs peuvent exprimer leur joie mais pas de façon excessive. Retirer son maillot ou le faire passer par-dessus sa tête est interdit. De même que le joueur ne doit pas agir de façon provocatrice, moqueuse ou offensante. Il s’expose à une sanction de l’arbitre par un carton jaune s’il se risque à ces pratiques.

D’ailleurs, Vincent Aboubakar de l’équipe camerounaise, en a fait les frais lors du match contre le Brésil, le 2 décembre dernier. Alors qu’il avait déjà reçu un carton jaune plus tôt dans la partie, il a marqué un goal à la fin du match et, dans l’euphorie du moment, croyant mener son pays à la qualification pour les huitièmes de finale, a retiré son maillot et pris une pose christique. L’arbitre s’est vu obligé de l’expulser, après lui avoir serré la main. Ce carton rouge aurait privé Aboubakar de jouer le huitième de finale si le Cameroun s’était qualifié. Mais ce but n’a pas suffi à faire remonter l’équipe dans les résultats du groupe.

1 / 8 Le camerounais Vincent Aboubakar, célèbre le premier but de son équipe à la fin du match contre le Brésil, au Stade Lusail, à Doha. REUTERS REUTERS REUTERS

Mimiques virales sur les réseaux sociaux

Malgré le règlement, certains joueurs utilisent ces gestes pour rendre hommage à certaines causes qu’ils soutiennent. Comme l’ex-joueur de Tottenham, qui a lancé le «Dele Alli Challenge» devenu viral sur les réseaux sociaux en 2018. En théorie, reproduire ce geste paraît drôle et très simple mais en pratique, c’est un peu plus compliqué. De plus, ce geste a une signification plutôt lourde de sens, comme l’explique sur twitter Felixe Orode, un joueur de football nigérien. Il est utilisé au Nigéria par les personnes qui ont échappé à la mort après avoir été torturées par des militaires.

En somme, que ça soit des danses ou des gestes, ayant une signification connue ou non, les célébrations de but ne quitteront pas le terrain de si tôt pour le plus grand bonheur des supporters.