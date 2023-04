Petites villes et zones touristiques profiteront du télétravail 

Les zones touristiques savent que les citadins sont désormais capables de travailler quelques jours à l’air pur plutôt qu’au bureau ou chez eux. Étude EBP

Lâcher son studio en ville pour louer ou acheter plus grand et aménager un espace propice au télétravail, c’est rare en Suisse. Selon une étude de l’entreprise de consulting EBP, sur mandat de l’Office fédéral du logement, «la possibilité de travailler de manière multilocalisée n’entraîne pas à elle seule un accroissement du nombre de déménagements». Les Suisses déménagent peu souvent et jamais très loin, car le lieu de travail est loin d’être seul à influencer le choix du lieu de domicile. «D’autres points d’ancrage, en particulier le réseau social, restent prépondérants», disent les auteurs.

Mais il y aura un impact car le télétravail devrait continuer de se normaliser. «En tant que «villes moins chères» bien desservies, les centres urbains de petite et moyenne taille devraient gagner en popularité», prédisent-ils. De plus, acheter un logement coûte cher dans les centres urbains et les Suisses qui veulent un plus grand espace pourraient se tourner vers les périphéries.

Les zones touristiques pourraient elles aussi profiter du télétravail alors que, paradoxalement, ceux qui y bossent ne peuvent en général pas en faire. Car la flexibilité des citadins pourrait avoir un impact positif sur les résidences secondaires. Elles ne seront plus forcément occupées uniquement pendant les vacances, mais les télétravailleurs pourraient aller passer quelques jours à bosser au chalet en semaine et faire vivre les villages. «Les régions touristiques seront vivifiées grâce au renforcement de la demande de logements», estiment les auteurs, qui notent toutefois que «la contrepartie négative est un niveau des prix de l’immobilier élevé et en hausse».