Suisse

Pétition contre des importations de viandes

Le texte qui demande de cesser l'importation «de viande et de fourrage destructeurs pour l'environnement» a été remise lundi matin à la Chancellerie fédérale à Berne.

Intitulé «Stop à l'importation de viande et de fourrage destructeurs pour l’environnement!», le texte appelle à libérer l’agriculture suisse des importations de fourrages et de viande «dont la production entraîne la déforestation, la destruction de l’environnement ou des violations des droits humains», souligne Greenpeace lundi dans un communiqué. Il est également soutenu par Extinction Rebellion, la Société des peuples menacés, Incomindios, Grève du climat Suisse et Agriculture du futur.