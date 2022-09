Genève: Pétition contre la fan zone de la Coupe du monde de football au Qatar 2022

Genève : Pétition contre la fan zone du Mondial

Verts et PS souhaitent que 20’000 francs soient dédiés à une campagne de sensibilisation.

La fan zone de la Ville de Genève à l’occasion du Mondial de football émeut la gauche. En début de semaine, les Verts et les Socialistes ont déposé un projet de délibération. Le texte demande au Conseil administratif de mettre en place une campagne de sensibilisation sur les «effets désastreux de l’organisation et de la tenue de la Coupe du monde de football au Qatar» en marge des festivités organisées sur la plaine de Plainpalais.

Dans un communiqué, les deux partis pointent notamment des problèmes de corruption, d’atteinte à l’environnement, les décès de travailleurs migrants ou encore l’absence de progrès sur les droits des personnes LGBT. Pour le conseiller municipal Vert Valentin Dujoux, la tenue de cette fan zone sans campagne de sensibilisation «serait l’aveu d’un soutien tacite à cet événement qui va à l’encontre des engagements et valeurs de la Ville de Genève».

«Renoncer à célébrer»



Le conseiller municipal socialiste Pascal Holenweg, lui, veut aller plus loin. Il a lancé une pétition réclamant l’annulation pure et simple des festivités organisées par la Ville. «Quitte à dire que ce Mondial est une saloperie, il faut aller au bout des choses et renoncer à le célébrer!», a souligné l’élu dans le «GHI». Même s’il doute que les deux textes aboutissent avant la compétition qui débute le 20 novembre, le socialiste estime que «ce qui est essentiel, désormais, c’est que le Conseil administratif se positionne d’une manière ou d’une autre», a-t-il expliqué mercredi à la «Tribune de Genève». Samedi, dans les colonnes du quotidien genevois, la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis, avait appelé à «faire la part des choses», précisant qu’aller à la fan zone «ne signifie pas soutenir le gouvernement du pays hôte».