Argent sale : Pétition déposée à Berne pour exiger des mesures contre la corruption

Public Eye a déposé à Berne un texte muni de 24’000 signatures pour demander des meilleures lois contre la corruption et le blanchiment d’argent impliquant la Suisse.

Public Eye, qui se bat pour un monde plus juste, a remis ce mercredi à la Chancellerie fédérale une pétition munie de 24’000 signatures pour demander que Berne prenne «enfin des mesures» contre la corruption et le blanchiment d’argent. «Les signataires ne veulent plus que des milliards d’argent sale se retrouvent encore sur des comptes suisses», souligne l’ONG. Leur revendication: «que le Conseil fédéral édicte enfin des obligations de diligence raisonnable pour les conseillers de sociétés-écrans».