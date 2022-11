Suisse: Pétition déposée à Berne pour réclamer des sanctions contre l’Iran

Les conseillères nationales Vertes Natalie Imboden (BE) et Sibel Arslan (BS) lors d’une manifestation à Berne.

«Après l’assassinat brutal de Mahsa Amini à Téhéran, (ndlr: la jeune femme arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire iranien), les rues d’Iran sont pleines de manifestants courageux debout face à l’oppression et son nom est devenu le mot d’ordre de la résistance», rappelle Free Iran dans sa pétition . «Le peuple iranien exprime sa rage ainsi que sa colère à l’égard de la domination du régime islamique qui perdure depuis 44 ans et qui n’a d’autre moyen de survie que la violence, la persécution, l’oppression, le meurtre et la corruption.»

La communauté iranienne demande donc au gouvernement de condamner le régime de Téhéran; d’appliquer de lourdes sanctions à ses responsables et de reprendre les sanctions économiques européennes et américaines; de refuser les visas à tous les fonctionnaires de la République islamique ou encore d’expulser l’ambassadeur iranien.

Bloquer et geler les comptes en banque

La pétition demande en outre de bloquer et geler tous les comptes bancaires et monétaires liés aux fonctionnaires de la République islamique, aux principaux acteurs et aux membres du régime. Elle veut aussi que Berne protège et aide autant que possible les opposants iraniens.