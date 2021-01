«Nous avons déposé aujourd’hui au Conseil d’État vaudois la pétition «Fermer le secondaire II pour sauver des vies!» relate mercredi le communiqué envoyé par des gymnasiens et apprentis du canton. En moins de deux semaines, leur texte demandant le retour des demi-classes ou, le cas échéant, l’enseignement à distance pour lutter contre la propagation du Covid-19, a rassemblé quelque 2201 signatures en ligne. Les initiateurs ont récolté, en parallèle, plus d’une trentaine de témoignages d’étudiants du canton faisant état des préoccupations face au contexte sanitaire.

Contraints d’emprunter des transports publics souvent bondés et de se réunir parfois à plus de vingt dans une même salle de classe, les étudiants craignent la propagation des nouveaux variants, c’est pourquoi ils veulent se protéger et préserver leur entourage. D’après eux, cette réduction des effectifs de classe permettrait de réduire le risque de contaminations tout en gardant des contacts sociaux.

Le canton répond

«Nous avons pris acte du message de certains jeunes en formation qui ont signé cette pétition. En l’état, le médecin cantonal et le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) monitorent l’évolution de la situation avec la plus grande attention, répond mercredi Cesla Amarelle, cheffe du DFJC. La situation est maîtrisée, comme en attestent les chiffres du nombre de cas positifs, et ne nécessite pas, pour le moment, de mesures organisationnelles supplémentaires.»