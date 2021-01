La question est ouverte à l’échelle nationale. Le Conseil fédéral a déclaré mercredi dans un communiqué que «l’enseignement à distance ne s’avérerait positif que si la situation épidémiologique devenait dangereuse ou très dangereuse», et que celui-ci se limiterait alors aux «secondaire I et secondaire II».

Quelques heures après l’annonce des nouvelles mesures nationales la semaine dernière, des étudiants du post-obligatoire – gymnasiens et élèves de l’ETML à Lausanne – ont lancé une pétition en ligne dans laquelle ils interpellent le Conseil d’État vaudois. Mercredi, ce sont plus de 570 signataires qui demandent le retour des «cours par demi-classes, dont nous avons fait l’expérience positive en fin d’année dernière» ou, le cas échéant, «le rétablissement des cours à distance».

Risques au quotidien

Alors que les entreprises passent au télétravail et que les universités et hautes écoles poursuivent les cours à distance, ces étudiants vaudois ne comprennent pas pourquoi leurs classes rassemblent toujours quotidiennement, et «sans distanciation», «parfois plus de 25 élèves» à la fois. Dans un communiqué, les initiateurs de la pétition font référence au taux d’absentéisme extrême connu dans une même classe en novembre dernier.