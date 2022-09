Interruption de grossesse: Pétition lancée pour améliorer l’accès à l’avortement en Suisse

La Suisse fête cette année les 20 ans du régime du délai, soit la nouvelle réglementation en matière d’avortement. Le texte avait été très largement accepté à 72,2%, en juin 2002. Il était entré en vigueur le 1 er octobre de la même année. Depuis, l’interruption de grossesse n’est plus punissable en Suisse si elle est pratiquée sur demande écrite de la femme enceinte dans les 12 semaines qui suivent les dernières règles, et si une situation de détresse est invoquée.

Le régime du délai a clairement fait ses preuves depuis son introduction, salue Santé Sexuelle Suisse. Mais des obstacles et discriminations subsistent, selon elle. Les structures hospitalières répondent encore trop peu aux besoins des personnes concernées, avec une approche souvent «paternaliste et stigmatisante». De plus, l’interruption de grossesse reste inscrite au Code pénal et ce malgré son statut de prestation médicale faisant partie du catalogue de base de l’assurance maladie. De ce fait, sa stigmatisation et sa condamnation morale perdurent, souligne l’organisation.