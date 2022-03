Pétition pour retirer Kanye West de Coachella

États-Unis : Pétition pour déprogrammer Kanye West de Coachella

Une récolte de signatures en ligne a déjà réuni plus de 35’000 paraphes pour que le rappeur ne soit plus à l’affiche du célèbre festival.

«Depuis plus d’un an maintenant, nous voyons Kanye harceler, manipuler et blesser Kim (ndlr: Kardashian, son ex-femme) Pete (ndlr: Davidson, copain actuel de Kim) et d’autres personnes. Personne ne semble vouloir lui tenir tête et ceux qui le font, Kanye les cloue au pilori. Plus récemment, il a même menacé d’infliger des lésions corporelles à certaines personnes. C’est absurde qu’il puisse faire ça librement», a pesté la pétitionnaire, une certaine Caramello Marie. Et de marteler: «Coachella (comme toutes les autres marques qui travaillent toujours avec lui) devrait avoir honte et ne devrait plus lui donner la parole.»