Rarogne (VS) : Pétition pour fermer le site où s’était produit un gros éboulement

Fin janvier, des rochers s’étaient détachés de la montagne et le village avait dû être évacué. Aujourd’hui, la carrière où l’incident s’est produit continue à être exploitée, ce qui irrite la population.

Les habitants se mobilisent

Pour les habitants, encore traumatisés par les événements survenus en début d’année, il faut arrêter d’exploiter la carrière. À cette fin, ils récoltent des signatures, comme le rapporte le « Walliser Bote ». L’un des habitants à l’origine de la pétition explique que les signataires veulent en premier lieu que «les faits et la question de la culpabilité soient définitivement éclaircis». Outre les «nuisances considérables dues au bruit et à la poussière» qui ont un impact «insupportable» pour les riverains, ces derniers craignent un nouvel incident. En effet, un géologue a établi que la pente était stable, mais que l’extraction de roches pouvait entraîner une nouvelle menace. Pour certains habitants, il est donc incompréhensible que l’activité ait repris.

Danger de pollution des eaux souterraines

Mais, selon le géologue chargé de surveiller les opérations, il s’agit déjà de déblayer les rochers tombés lors de l’éboulement afin de dégager et récupérer les machines et les équipements qui avaient été ensevelis. Il précise qu’une évaluation des risques a été effectuée et que certaines zones ne peuvent être touchées, pour des raisons de sécurité. En outre, des capteurs ont été installés et, s’ils venaient à détecter le moindre signe d’instabilité, les travaux seraient arrêtés immédiatement.