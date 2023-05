Pétition pour interdire vélos et trottes dans les rues piétonnes à Lausanne

Que les rues piétonnes restent piétonnes! C’est le combat de l’association pour la protection des piétons. Il y a deux mois, la structure lausannoise a lancé une pétition pour que les vélos et trottinettes électriques ne soient plus tolérés dans les rues de la capitale vaudoise réservées à la circulation à… pied. «Ne touchez-pas à la signalisation de nos rues Haldimand, St-Laurent, l’Ale, Madeleine, etc. ! On constate aujourd’hui de nombreux non-respects des deux roues dans ces mêmes rues malgré les interdictions signalétiques à leur intention», s’insurgent les pétitionnaires.