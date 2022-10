Clignement 182 pourrait ouvrir pour Blink-182

France : Pétition pour que Clignement 182 joue avant Blink-182

Les Californiens ont fait sensation en annonçant leur reformation, un album et une tournée. Un fan du cover band français aimerait qu’il ouvre pour le combo original le 9 octobre 2023 à Paris.

L’histoire peut prêter à sourire, mais elle est tout à fait véridique. Clignement 182 («Blink» signifiant «clignement» en français) est un groupe de reprises de Blink-182 qui réinterprète les titres de Californiens en français. C’est peu dire donc qu’il devait être aux anges quand les punk-rockers américains, parmi lesquels le mari de Kourtney Kardashian , ont annoncé leur reformation, un album et une tournée mondiale. Celle-ci s’arrêtera notamment par la France et Paris le 9 octobre 2023. Ce qui a donné une idée plutôt originale à un fan de Clignement 182.

Ce dernier a en effet lancé une pétition sur Change.org pour que le groupe qu’il adore fasse la première partie de Blink-182 à l’Accor Arena en octobre prochain. «Pour que la fête soit complète nous souhaitons que le groupe Clignement 182 ouvre la soirée», lit-on sur le site de récolte de signatures en ligne. Le combo français a eu vent de l’opération et l’a relayé sur Facebook. «Il y a sur cette planète des gens fous. Nous en faisons partie évidemment, mais un grand mec encore plus! Il a créé hier une pétition pour que nous fassions la première partie de Blink-182. Alors bien sûr ça n'arrivera pas, mais on trouve l’idée marrante quand même. Jusqu’à combien de signatures pourra-t-on aller? Soyons fous! Soyez des gens bons», a écrit le groupe sur le réseau social.