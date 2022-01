États-Unis : Pétition pour que Travis Scott joue au Coachella

Après la tragédie d’Astroworld, open air qu’il organisait, le rappeur a été éjecté de l’affiche 2022 de Coachella. Des fans veulent changer la donne.

Des fans du rappeur ont en effet lancé une récolte de signatures pour que Travis Scott soit à l’affiche du festival en 2023. «Après que Coachella a injustement retiré Travis Scott du line-up pour le remplacer par Harry Styles, le festival doit maintenant faire ce qu’il faut pour le reprogrammer immédiatement. Il a échangé Travis contre Harry Styles et Billie Eilish. Quel message ça renvoie? Les fans demandent à être remboursés ou revendent leurs billets. Coachella doit agir dès que possible», ont insisté les auteurs de la pétition sur le site Change.org. Et d’affirmer: «On sait tous que la tragédie d’Astroworld n’était pas la faute de Travis. Laissez-le donc remonter sur les plus grandes scènes du monde.» TMZ précise que la pétition a récolté à ce jour plus de 70’000 signatures, trois jours seulement après son lancement.