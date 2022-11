Suisse : Pétition remise pour investir dans le climat plutôt que dans les autoroutes

«Actif-trafiC» et 26’000 pétitionnaires veulent que le Parlement stoppe l’extension des autoroutes et investisse dans la protection du climat. L’association est prête au référendum.

Les militants ont remis la pétition en enfouissant dans le sol des pièces d’or avec des masques du directeur de l’Ofrou Jürg Röthlisberger, et du lobby automobile représenté par l’UDC Albert Rösti.

Alors que la conférence COP27 s’est ouverte en Égypte, l’association indépendante «actif-trafiC» a déposé lundi à Berne une pétition au Conseil national et au Conseil des États munie de plus de 26’000 signatures. Le texte, baptisé «Des milliards pour le climat, pas pour des autoroutes», demande que la Suisse arrête de dépenser de l’argent dans la construction de nouvelles infrastructures et investisse à la place dans la protection du climat.