L'un des fans de Young Boys arrêté en Angleterre est enseignant au secondaire. Ses élèves et leurs parents veulent qu'il revienne au plus vite.

Pétition : Un enseignant hooligan d'YB en prison, son école se mobilise

Les fans bernois se sont battus avec les stadiers et la police. L'enseignant N. B. aurait frappé un policier. 20 Minutes

Après un épisode de violence à Birmingham lors du match d’Europa League contre Aston Villa, plusieurs fans d'YB ont été arrêtés par la police anglaise. L'un d'eux – N. B. de Berne – est enseignant au secondaire, révèle «Blick». Il purge actuellement une peine de deux mois de prison en Angleterre.

Plusieurs fans d'YB ont été arrêtés lors du match contre Aston Villa en Angleterre. Claudio De Capitani/freshfocus

Pétition lancée

La question qui se pose maintenant est de savoir si l'enseignant peut continuer à exercer malgré son écart de conduite. De nombreux élèves et parents souhaitent le retour de N. B. au plus vite. Ils ont lancé une pétition qui a déjà recueilli 763 signatures.

«Nous condamnons la violence sans exception», écrivent-ils. Ils se disent aussi conscients du rôle de modèle que doit jouer un enseignant. Néanmoins, la possibilité qu'il doive abandonner sa profession est perçue comme «disproportionnée et profondément injuste».

Des gobelets ont été lancés sur un joueur d'Aston Villa. Claudio De Capitani/freshfocus

«Personne de référence précieuse»

Les initiateurs de la pétition écrivent que N. B. est une personne «absolument intègre» qui n'a jamais rien eu à se reprocher sur le plan professionnel. «Nous ne pouvons et ne voulons pas accepter qu'un incident isolé, grave et sans aucun doute répréhensible, détruise l'œuvre d'une vie et prive en même temps nos enfants d'une précieuse personne de référence», peut-on lire.

YB a déjà condamné les agissements de ses fans. IMAGO/Sportimage

Avec cette pétition, ils demandent que le canton et l'école fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre un retour rapide de l'enseignant.

«Le meilleur prof de l'école»

Outre les nombreuses signatures, plus de deux cents commentaires ont été publiés sous la pétition. Les élèves écrivent à propos de N. B.: «C'est un prof supersympa. Il doit absolument revenir» ou «Le meilleur prof de l'école». Les parents semblent également beaucoup apprécier l'homme de 36 ans: «Il a beaucoup soutenu notre fils dans une situation difficile et lui a tendu la main. Nous ne voulons pas le perdre!»

On ne sait pas encore si l'enseignant sera interdit d'exercer. L'école et la commune ne donnent aucune information pour le moment.