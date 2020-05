TFX

Petits nouveaux dans «Mamans et célèbres»

Deux futurs parents ont commencé le tournage de la saison 2 de l'émission de téléréalité de TFX.

Alors que la majorité des programmes de téléréalité ont été touchés, de près ou de loin, par la pandémie de Covid-19, «Mamans et célèbres» a tout de même réussi à commencer le tournage de sa deuxième saison au mois de mars.

Plusieurs épisodes ont été mis en boîte avant que la production ne soit mise en pause forcée par le coronavirus. Si la date de diffusion n'est pas encore connue, on a tout de même appris qu'un nouveau couple y ferait son apparition. Il s'agit de Charlène et de Benoît, qui se sont fait connaître dans la saison 11 de «Secret Story» et dont le petit garçon doit naître en mai 2020.