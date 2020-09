Vaud : Petits patrons de la construction devant la justice

Plusieurs chefs d’entreprise, des collaborateurs du syndicat Unia – licenciés depuis lors – ainsi que de nombreux employés fictifs ou réels ont participé à une vaste fraude à la Caisse cantonale vaudoise de chômage.

Ouverte en 2016, l’enquête sur la vaste fraude au détriment de la Caisse cantonale vaudoise de chômage (CCh) débouche sur des audiences au tribunal. Cette étape permet d’en apprendre un peu plus sur le stratagème utilisé pour tromper les autorités chargées d’accorder les indemnités en cas d’insolvabilité (ICI).

Deux chefs d’entreprise kosovars actifs dans la construction sont renvoyés à la fin du mois devant le Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois pour escroquerie. Ils ont pour l’essentiel admis les faits, ce qui permet de les juger selon une procédure simplifiée. Le Ministère public requiert à leur encontre des peines entre 12 et 18 mois de prison avec sursis, et admet des prétentions civiles de 35’000 et 108’500 francs à verser à la plaignante, la CCh.