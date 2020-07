Recherche suisse

Des petits poissons sous une énorme caméra

Des scientifiques de l’Université de Bâle ont pu observer sans produit de marquage des nanoparticules métalliques, un outil prometteur en médecine, dans des embryons de poissons-zèbres.

Sans marquage

Ces derniers sont particulièrement adaptés à ce type d’études toxicologiques car leur corps est transparent et ils ont un système immunitaire similaire à celui des humains. Bien que les embryons ne mesurent qu’environ trois millimètres de long, les images tridimensionnelles montrent chaque cellule du corps et la répartition des nanoparticules.

Les chercheurs ont utilisé la Source de lumière suisse synchrotron et ses 138 mètres de diamètre à l’Institut Paul Scherrer pour les images. «C’est la plus grande caméra possible en Suisse pour ces minuscules créatures», indique le Pr Huwyler, cité dans un communiqué de l’alma mater bâloise. Les différents organes et même le nerf optique sont visibles grâce au contraste de phase.