Et, concernant la Ligue des Nations: «Notre objectif était et reste le maintien en League A. Pour y parvenir, nous devons désormais gagner contre l'Espagne et l'Ukraine. C'est difficile, certes, mais pas impossible. Nous sommes à la fois optimistes et réalistes. Contre les meilleures équipes d'Europe, nous devons être à 120 % pour gagner.»