Xherdan Shaqiri a retrouvé le sourire: Vladimir Petkovic compte à nouveau sur lui. KEYSTONE

C’est à Saint-Gall que le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé, ce vendredi en fin de matinée, une liste de 25 joueurs en prévision des trois prochaines échéances de l’équipe de Suisse, contre la Croatie en amical à Saint-Gall (mercredi 7 octobre à 20h45), puis en Espagne (Madrid, samedi 10 octobre à 20h45) et en Allemagne (Cologne, mardi 13 octobre à 20h45), ces deux dernières rencontres comptant pour la Ligue des Nations.

Sept retours

L'équipe de Petkovic, emmenée par le capitaine Granit Xhaka, comprend 17 joueurs qui ont été sélectionnés début septembre pour les rencontres de Ligue des Nations contre l'Ukraine (2-1) et l'Allemagne (1-1).

Sept joueurs reviennent pour la première fois depuis l'automne dernier, après une absence d'au moins onze mois. Il s'agit des défenseurs Fabian Schär et Eray Cömert, ainsi que des joueurs offensifs Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Cedric Itten, Admir Mehmedi et Xherdan Shaqiri. Shaqiri n’avait plus porté le maillot de la Nati depuis le 9 juin 2019 et la finale pour la troisième place du «final four» de Ligue des nations, perdue aux tirs au but contre l’Angleterre.

Xherdan Shaqiri n’a plus joué depuis le 9 juin 2019, contre l’Angleterre lors du «final four» de Ligue des nations. On le voit en action entre les Anglais Eric Dier (à g.) et Harry Kane (à dr.). KEYSTONE

1re sélection pour Lotomba

L’ancien Lausannois Jordan Lotomba, onze fois international M21, a quant à lui reçu sa première convocation en équipe A. L'arrière latéral, qui a fêté ses 22 ans mardi, et qui évolue sous les couleurs de l'OGC Nice en Ligue 1 française, «a fait de grands progrès et a montré qu'il méritait sa sélection en équipe A», a commenté Vladimir Petkovic. «Lotomba peut intégrer le groupe et faire connaissance avec l'équipe de Suisse sans pression, comme ce fut récemment le cas pour Becir Omeragic et Simon Sohm.»

Concernant les trois matches à venir, Petkovic a déclaré: «Nous allons jouer contre trois équipes appartenant au plus haut niveau du football mondial et nous nous en réjouissons. Nous sommes optimistes, mais aussi réalistes. Nous sommes dans un processus de développement, avec un objectif à long terme qui est l’Euro 2021. Au cours de ce processus, nous voulons continuer de nous améliorer et tenter de battre n'importe quel adversaire.»

L'équipe nationale suisse prendra ses quartiers à Saint-Gall lundi après-midi et s'envolera pour Madrid jeudi. Le voyage de l'Espagne à Cologne se fera le dimanche 11 octobre 2020.