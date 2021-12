Football : Petkovic et Shaqiri se quittent bons amis

Avec Xherdan Shaqiri titulaire et auteur d’une passe décisive, Lyon a fait match nul 2-2 sur la pelouse de Bordeaux.

Xherdan Shaqiri avec Jason Denayer et Castello Lukeba lors de l’ouverture du score lyonnaise

Vladimir Petkovic (Bordeaux) et Peter Bosz (Lyon), entraîneurs en difficulté, se sont neutralisé dans un spectaculaire 2-2, mais la déroute de Saint-Étienne contre Rennes (5-0) a coûté sa place à Claude Puel, dimanche lors de la 17e journée.

A Lyon, les principes de Peter Bosz tardent à se diffuser, et son équipe est encore très loin du podium, mais elle a disputé un match emballant entre deux institutions au bord de la crise. L’ouverture du score des Lyonnais par Jason Denayer a été consécutive à un corner parfaitement tiré par l’international suisse Xherdan Shaqiri. Le Bâlois a été aligné pendant 66 minutes.

Bordeaux, pire défense de L1 (39 buts encaissés) a encore craqué. L’OL a marqué d’une tête de Jason Denayer et d’une magnifique frappe de 25 m de Thiago Mendes, son premier en deux saisons et demie à l’OL.

Mais les Girondins ont égalisé deux fois, sur un tacle de Rémi Oudin, un ballon touché par le défenseur Malo Gusto, et un face à face remporté par le Hondurien Alberth Elis devant Anthony Lopes.

Rennes condamne Puel

Revoilà les Rennais, deuxièmes du classement, et revoilà les fantômes de Geoffroy-Guichard. Les Bretons ont replongé les Verts dans les doutes et à la dernière place, grâce à un ébouriffant triplé de Terrier, dont une délicieuse talonnade et une lucarne.