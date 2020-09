Comme toutes les autres sélections nationales ou presque, la Suisse n’a plus joué depuis le mois de novembre 2019. Dix mois sans match, n’est-ce pas trop long pour poursuivre sur les mêmes bases? «Vous pensez bien que je me suis posé cette question, a répondu Petkovic. C’était il y a dix jours ou deux semaines. J’avais forcément quelques craintes à ce niveau. Mais dès que j’ai vu mes joueurs à l’entraînement, mes inquiétudes ont disparu. Dix mois sans se voir, c’est long, mais on ne repart pas de zéro. On repart du point où on en était en novembre dernier. J’espère que l’équipe le montrera jeudi soir en match. On a encore 24 heures pour régler les derniers détails et mettre notre stratégie en place. Et puis, je pense que notre adversaire n’est pas mieux loti que nous à ce niveau. Tous, nous en sommes au même stade après cette pause forcée.»