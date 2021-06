Euro 2020 - Petkovic ne change rien, Deschamps passe à trois derrière

Vladimir Petkovic n’a pas dû douter longtemps. AFP

On ne change pas une équipe qui s'est qualifiée in extremis pour un quatrième huitième de finale d’une grande compétition d'affilée! Vladimir Petkovic a reconduit entièrement le XI qui a permis à la Suisse de défier la France, ce lundi soir, dans la capitale roumaine.

Le «Mister» a logiquement fait confiance à Yann Sommer devant le but. Le portier du Borussia Mönchengladbach devient ainsi le gardien de l'équipe de Suisse à compter le plus de sélection (65 caps), dépassant le mythique Erich Burgener (64).

Le sélectionneur lui-même, en poste depuis le 2 juillet 2014, est entré dans les livres d'histoire à Bucarest, avec 77 matches dirigés sur le banc suisse. Il égale ainsi la légende Karl Rappan et vient de doubler le non moins légendaire Köbi Kuhn.

En défense centrale, Petkovic a fait comme face à la Turquie et aligné un trio formé de Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Sur les flancs, la confiance a été reconduite à Silvan Widmer à droite et à Steven Zuber de l'autre côté.

Dans l'axe du milieu de terrain, on retrouve le «double pivot» Granit Xhaka/Remo Freuler. Les deux seront chargés de filtrer les ballons et de les transmettre dans les meilleures conditions à Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferovic, les trois joueurs à vocation offensive.

Didier Deschamps a quant à lui modifié son système de jeu, pour faire face à une petite cascade de blessures. Le sélectionneur français est passé à trois derrière, avec Clément Lenglet, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe. Sur les côtés, la surprise Adrien Rabiot est confirmée à gauche, tandis que Benjamin Pavard occupera le flanc droit.