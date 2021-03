Football : Petkovic: «Nous allons vivre une grande année de football»

Le sélectionneur de la Suisse évoque le début des éliminatoires du Mondial 2022, soit l’importance de ce Bulgarie-Suisse de jeudi prochain.

Trois matches attendent la Suisse en mars: la Bulgarie à Sofia donc, puis la venue de la Lituanie à Saint-Gall (le 28). Cela, c’est en vue du Mondial 2022. Puis il y aura un match amical contre la Finlande (le 31), toujours à Saint-Gall. Petkovic pourra compter sur une sélection presque type. Il ne manque que Schär et Steffen, blessés. Le Tribunal arbitral du sport ayant définitivement validé le succès 3-0 forfait face à l’Ukraine, plus d’ombre au tableau.

Zakaria de retour

Les retours des Genevois Zakaria et Mbabu, blessés lors des derniers rassemblements de l’automne, redonnent plus de corps au groupe en vue de ces trois matches. « Nous et notre pays allons vivre une grande année de football » , assure déjà Vladimir Petkovic. Cela commence la semaine prochaine. Puis il y aura deux matches amicaux avant l’Euro, les deux à Saint-Gall (raison logistique avec le camp de préparation à Bad Ragaz), le 30 mai contre les USA et le 3 juin contre le Liechtenstein.