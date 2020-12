Trois matches face à l’Italie en 2021

Les trois autres formations en lice dans le groupe C sont largement à la portée de la Nati, puisque l’Irlande du Nord a vécu une Ligue des Nations catastrophique avec zéro victoire à son actif et une relégation en Ligue C. La Bulgarie n’est plus au niveau depuis de nombreuses années et la Lituanie fait office de P etit P oucet de la poule.