Le sélectionneur est revenu sur la défaite contre la Croatie (1-2) de mardi soir à St-Gall. Et sur les cas Shaqiri et Akanji…

La Suisse de Vladimir Petkovic n’a tout de même pas pris l’eau… KEYSTONE

Vladimir Petkovic, que retenez-vous de cette défaite en amical contre la Croatie?

Je suis content de la première période. Nous nous sommes créés des occasions. Malheureusement nous n’en avons converti qu’une. Et sur la fin de cette première mi-temps, plusieurs petites erreurs, dues à un manque d’expérience, ont conduit au premier but croate. Après la pause, avec les changements, c’était plus compliqué. Dans l’ensemble, il y a eu de bonnes choses, d’autres moins bonnes.

Mais quels sont les enseignements en ayant fait tourner votre effectif?

C’est un bon test, aussi pour ceux que j’ai pu lancer, certains jeunes. Je suis toujours attaché aux résultats et nous avons malheureusement perdu. Mais pour les jeunes que j’ai lancés ou pour ceux qui ont moins l’habitude de jouer, c’est une très bonne expérience. On n’a pas toujours l’occasion de faire des tests. Je pense que c’est utile, qu’ils se sont confrontés à une opposition de haut niveau et que cela doit les guider dans leur travail en club.

Shaqiri est désormais négatif (c’était un faux-positif), mais Akanji est positif et il va passer un test sanguin pour savoir si lui aussi est un faux-positif. Dans tous les cas, vous attendez une décision de l’UEFA pour savoir si un ou les deux joueurs pourront voyager en Espagne ce jeudi: comment cela pèse-t-il sur l’équipe?