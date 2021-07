Football - Petkovic veut quitter le banc de l’équipe de Suisse

C e qui n ’était encore qu’une simple rumeur il y a quelque temps s’est aujourd’hui transformé en une offre concrète ; c’est deven u ainsi u ne opportunité que Petkovic n’entend pas laisser passer et qui pourrait devenir réalité dans les prochains jours selon Blick. Entre « Vlado » et son potentiel nouvel employeur, tout est d’ailleurs déjà réglé selon nos confrères , sous le principe d’un contrat de trois ans , avec sans doute une sensible revalorisation salariale à la clé .