Un an et demi après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle, le gardien tchèque a rejoué avec l’équipe réserve de Chelsea. Non sans difficulté.

Petr Cech a rejoué un match pour la première fois depuis un an et demi. DR

Cinq cent soixante-cinq. C’est le nombre de jours qui se sont écoulés entre le dernier match professionnel de Petr Cech et son retour sur un terrain. Le 29 mai 2019, lors de la finale d’Europa League perdue avec Arsenal face à son ancien club, Chelsea (1-4), le gardien tchèque pensait avoir effectué son ultime apparition en tant que footballeur de haut niveau. Un an et demi plus tard, à 38 ans, il est sorti de sa retraite.

Cech a été appelé pour dépanner la réserve de Chelsea, opposée à celle de Tottenham en championnat ce lundi. Revenu chez les Blues un mois après l’arrêt de sa carrière pour intégrer le staff de l’équipe fanion, il a continué à se maintenir en forme physiquement. Si bien qu’il a été inscrit sur la liste des joueurs autorisés à évoluer en Premier League cette saison, une mesure de précaution en cette période bouleversée par le Covid-19.

Une entame de match ratée

Si Frank Lampard n’a pas encore eu besoin de ses services, la réserve est confrontée à une pénurie de gardiens et a décidé de le solliciter le temps d’un match. Titularisé au coup d’envoi contre Tottenham, Cech a vécu une entame délicate. Après 17 minutes, Chelsea s’est retrouvé mené 0-2 et son dernier rempart porte une part de responsabilité sur les deux buts.

Sur le premier, intervenu dès la deuxième minute, il s’est troué à la relance et a envoyé le ballon en corner. Corner qui débouchera sur l’ouverture du score. Par la suite, il a mal jugé un centre dans la surface et s’est laissé surprendre par l’attaquant adverse. Heureusement pour lui, ses jeunes coéquipiers ont renversé le score et fini par s’imposer (3-2).

Sur les réseaux sociaux, Petr Cech s’est réjoui de son retour au jeu et n’a pas occulté ses difficultés: «565 jours après ce que je croyais être mon dernier match de football professionnel, j’ai eu l’occasion de revenir sur le terrain. Les 20 premières minutes ont été si étranges, car le «système de match» que j’avais l’habitude d’utiliser pour jouer régulièrement avait disparu, mais au fur et à mesure que le match avançait, le sentiment est revenu, le «système de match» est réapparu et c’était formidable de retrouver ce sentiment particulier. Bravo à mes coéquipiers pour avoir changé le cours du jeu!»