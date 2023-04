Tennis: Petra Kvitova met la main sur le Masters 1000 de Miami

Petra Kvitova, 12e joueuse mondiale, a remporté ce samedi pour la première fois de sa carrière le tournoi WTA 1000 de Miami, en battant en finale 7-6 (16/14), 6-2 la Kazakhstanaise Elena Rybakina (7e). Cette dernière se voit ainsi privée d'un «Sunshine Double» après sa victoire à Indian Wells. La Tchèque de 33 ans, double championne à Wimbledon en 2011 et 2014, décroche son neuvième titre dans un tournoi de cette catégorie, cinq ans après le précédent glané à Madrid. De quoi réintégrer le top 10 ce lundi, selon la projection de la WTA. Elle compte désormais à son palmarès 30 trophées pour 41 finales disputées. Un ratio remarquable qui en fait la plus titrée des joueuses du circuit encore en activité, derrière l'Américaine Venus Williams (49).

Deuxième joueuse la plus âgée à s'imposer à Miami, derrière Serena Williams qui présentait 166 jours de plus lors de son sacre en 2015, Kvitova avait promis de se «battre comme un beau diable» pour déjouer les pronostics en faveur de Rybakina, dont l'élan semblait irrésistible, quinze jours après sa victoire à Indian Wells et deux mois après sa finale – certes perdue – à l'Open d'Australie. Mais la Kazakhstanaise de 23 ans, révélée par son triomphe à Wimbledon l'an passé, a évolué un ton en-deçà de ce qu'elle a proposé ces dernières semaines, sans que cela n'ôte de mérite à sa rivale.

La décision s'est faite au jeu décisif, lui aussi très serré, au cours duquel les fautes directes ont plus pesé que les coups gagnants. Et c'est au bout de 22 minutes et 30 points disputés que la Tchèque s'est montrée un petit peu moins fébrile, en convertissant sa cinquième balle de set - la Kazakhstanaise en a gâché autant, malgré cinq aces placés (12 au total). Dans la foulée, Kvitova a breaké Rybakina dès l'entame du second set, préambule à un cavalier seul puisque son adversaire a baissé de régime, ne se créant qu'une occasion de débreaker, ratée.