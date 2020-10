Petra Kvitova, tête de série no7 du tournoi, s’est qualifiée mercredi pour les demi-finales de Roland-Garros. La Tchèque de 30 ans, double lauréate sur le gazon de Wimbledon (2011 et 2014) et finaliste de l’Open d’Australie en 2019, n’est donc plus qu’à un seul succès d’une quatrième finale en Grand Chelem. Pour l’atteindre, la gauchère devra se défaire de la gagnante du derby américain entre Danielle Collins (WTA 57) et Sofia Kenin (WTA 6) , qui s’affrontent mercredi après-midi.