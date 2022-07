Tennis: Petra Martic remporte le Ladies Open de Lausanne

Après la petite cérémonie qui a rendu hommage à Timea Bacsinszky un an après sa retraite des courts, le derby serbo-croate du jour a commencé sur des bases modestes, rayon tennis. Entre deux joueuses plutôt attentistes, peut-être crispées par l’enjeu ou étouffées par la chaleur, la plus expérimentée des deux a assez vite tiré son épingle du jeu. Petra Martic, dix ans de plus au compteur que son adversaire, s’est montrée plus régulière lors d’une première manche remportée 6-4 (deux breaks à un).