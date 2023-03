Ski alpin: Petra Vlhová domine, Wendy Holdener en chasse lors du slalom de Soldeu

Surprise: Mikaela Shiffrin est absente du podium provisoire au terme de la première manche du slalom de Soldeu. Petra Vlhová s’est montrée plus rapide que quiconque. La Slovaque, qui compte une victoire et huit podiums cette saison, se présentera au portillon avec 32 centièmes d’avance sur sa plus proche poursuivante, la Croate Leona Popovic. La Suédoise Anna Swenn-Larsson (+0’’56) figure aussi dans le trio de tête.