Ski alpin – Petra Vlhova en tête, Gisin en embuscade

Michelle Gisin est quatrième (+0’’58) et aura l’occasion d’arracher une place sur le podium en deuxième manche. «Tellement dur», a soufflé la Suissesse dans l’aire d’arrivée. Sa coéquipière Wendy Holdener s’est classée dans le top 15, mais accuse déjà 2 secondes et 27 centièmes de retard sur la tête de course. Simone Wild (+2’’76) s’est qualifiée pour la seconde manche, tout comme Andrea Ellenberger qui a perdu beaucoup de temps sur le haut du tracé (+3’’19).