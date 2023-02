Ski alpin: Petra Vlhova s’entraîne à Gstaad en vue des Mondiaux

Lundi, Petra Vlhova n’a pas pris le départ du combiné des championnats du monde de ski de Méribel-Courchevel (F). La Slovaque de 27 ans souhaitait se concentrer sur ses deux disciplines de prédilection: le géant et le slalom.

Et pour se préparer, la championne du monde de géant en 2019 et son entraîneur tessinois Mauro Pini ont choisi la Suisse, plus précisément Gstaad, là où elle a été aperçue par une lectrice-reporter «20 minutes». Des informations que nous avons pu confirmer.