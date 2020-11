Michelle Gisin (à gauche) et Petra Vlhova sur le podium dimanche à Levi.

Monstrueuse Petra Vlhova! Intouchable lors du premier slalom de la saison samedi à Levi (Finlande), la Slovaque a récidivé dimanche lors du second tracé du week-end, remportant au passage sa cinquième épreuve consécutive dans la discipline. Derrière elle, Michelle Gisin a signé son deuxième podium de sa carrière en slalom, son neuvième en tout en Coupe du monde.

Mélanie Meillard chute

Magnifique 9e samedi avec, à la clé, ses premiers points en Coupe du monde depuis près de trois ans, Mélanie Meillard n’a pas connu la même réussite dimanche. La skieuse d’Hérémence de 22 ans, qui avait pris un départ plus que correct, a commis une faute sur l’intérieur à l’entrée du mur et n’a pas participé à la deuxième manche, comme ses compatriotes Camille Rast (35e), Nicole Good (53e) et Carole Bissig (54e).