Pétrole: BP annonce le départ de son directeur général Bernard Looney

Bernard Looney était entré chez BP comme ingénieur en 1991 et y a fait toute sa carrière, occupant divers postes opérationnels et de direction dans plusieurs pays.

«Nouvelles allégations»

«Le groupe a des valeurs fortes et le conseil d’administration attend de chacun en son sein qu’il se comporte conformément à ces valeurs. Il est attendu de tous les dirigeants en particulier qu’ils agissent comme des exemples et qu’ils fassent preuve d’un bon jugement de manière à gagner la confiance des autres», insiste encore BP.

Vague de démissions

D’origine irlandaise, Bernard Looney était entré chez BP comme ingénieur en 1991 et y a fait toute sa carrière, occupant divers postes opérationnels et de direction dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Vietnam ou le Royaume-Uni. Il avait commencé son mandat en mettant l’accent sur la transition énergétique, promettant de mener l’entreprise vers la neutralité carbone, avant que le groupe mette un coup de frein à ses ambitions environnementales en février, espérant doper le cours de son action et séduire les investisseurs.

BP a alors indiqué qu’il comptait doper ses bénéfices d’ici à 2030 en investissant davantage à la fois dans les énergies renouvelables et dans les hydrocarbures. Comme les autres majors du secteur, BP avait profité il y a un an de la flambée des prix du gaz et du pétrole, dans un marché bouleversé par la reprise économique postpandémie et l’invasion russe de l’Ukraine. Un an plus tard, les cours ont reflué, même s’ils restent à des niveaux élevés.