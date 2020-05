Economie

Pétrole: l'AIE moins pessimiste sur la demande

Grâce aux premières mesures de déconfinement, l’Agence internationale de l’énergie est un peu moins inquiète concernant les demandes d’or noir.

Pour l'année 2020, la baisse de la demande est désormais estimée à -8,6 millions de barils par jour (mbj), indique l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole, et non -9,3 millions comme elle le prévoyait en avril. Ce qui resterait malgré tout «la chute de consommation la plus importante de l'histoire» de l'industrie, souligne-t-elle.