Moyen-Orient : Pétrolier attaqué en mer d’Oman: le G7 accuse l’Iran

Les sept plus grandes puissances du monde ont dénoncé vendredi la responsabilité de Téhéran dans l’attaque meurtrière du MT Mercer Street.

«Le comportement de l’Iran ainsi que son soutien à des forces agissant en relais et à des acteurs armés non étatiques menacent la paix et la sécurité internationales», ont martelé les sept ministres (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Canada, Japon) et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.